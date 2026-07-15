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مستوطنون يصيبون ثلاثة فلسطينيين جنوب الخليل ويعطبون مركبات شرق نابلس

15 يوليو 2026 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة مواطنين، الأربعاء، بجروح وكسور ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعطب مستوطنون إطارات عدد من المركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطنين مسلحين، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين من عائلة شناران في منطقة واد الرخيم جنوب بلدة يطا، واعتدوا على سكانها بالضرب، ما أسفر عن إصابة كل من حذيفة محمد شناران، ومحمد موسى شناران، ومحمود عمر شناران بكسور وجروح.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين تسللوا فجر الأربعاء إلى منطقة العقبة على أطراف بلدة بيت دجن شرق المدينة، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات المتوقفة أمام منازل المواطنين، قبل انسحابهم من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #اعتداءات

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