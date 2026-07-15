إسبانيا تجرد فرنسا من المربع الذهبي بثنائية نظيفة وتتأهل إلى النهائي

جددت إسبانيا عقدتها أمام جارتها فرنسا عندما تغلبت عليها 2-0 وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 في دالاس.

وسجل ميكل أويارزابال (22) وبيدرو بورو (58) هدفي إسبانيا التي أطاحت بـ"الزرق" في ثلاث بطولات مختلفة تواليا، بعد كأس أوروبا 2024 (2-1) ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 (5-4).

وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد (نيوجيرزي/ نيويورك) مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا اللتين تلتقيان الأربعاء في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.

وهذه المرة الثانية التي تبلغ فيها إسبانيا المباراة النهائية بعد الأولى عام 2010 عندما توجت باللقب في جنوب إفريقيا على حساب هولندا 1-0 بعد التمديد.

وحرمت إسبانيا جارتها من بلوغها للمرة الثالثة تواليا في سعيها إلى اللقب الثالث بعد 1998 على أرضها على حساب البرازيل، و2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما أنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة أمام الارجنتين.

وفشلت فرنسا التي خاضت نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخها ولا يتفوق عليها سوى ألمانيا (12 مرة)، في أن تحذو حذو البرازيل وألمانيا اللتين بلغتا ثلاث مباريات نهائية متتالية.

وتفوق المدرب لويس دي لا فوينتي على نظيره ديشان الذي خاض المباراة الأخيرة على رأس "الزرق"، حيث كان منتخب بلاده الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة ونجح في خطته للحد من خطورة الرباعي الهجومي لفرنسا بقيادة قائدها وهدافها كيليان مبابي وتحديدا صانع الألعاب جناح بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسيه الذي بدا تائها في وسط الملعب.

وحققت إسبانيا التي خاضت دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخها بعد 2010، فوزها التاسع عشر في 39 مواجهة ضد فرنسا مقابل سبعة تعادلات و13 خسارة، بينها ثمانية انتصارات في آخر 11 مباراة (تعادل واحد وخسارتان).

المصدر / وكالات