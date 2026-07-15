فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحريديون يرفعون الثمن: إعفاء دائم من التجميد قبل أي حكومة

الولايات المتحدة تعلن استئناف الحصار البحري والغارات على إيران

أكسيوس: ترمب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

13 شهيدًا بينهم مدير شرطة جباليا في تصعيد إسرائيلي متواصل على غزة

حماس تعزّي قطر بوفاة الأمير الوالد

السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

كيف تحسّن متابعة كأس العالم الصحة النفسية؟

خطة نتنياهو للحفاظ على الائتلاف.. قانون يمنع اعتقال المتهربين من التجنيد

غدًا الأربعاء.. فرصة نادرة لتحديد اتجاه القبلة

حماس: مخططات كاتس الاستيطانية تكشف نوايا التهجير والإبادة

إسبانيا تجرد فرنسا من المربع الذهبي بثنائية نظيفة وتتأهل إلى النهائي

15 يوليو 2026 . الساعة 04:00 بتوقيت القدس
...
لاعبو المنتخب الإسباني يحتفلون بالهدف الأول

جددت إسبانيا عقدتها أمام جارتها فرنسا عندما تغلبت عليها 2-0 وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 في دالاس.

وسجل ميكل أويارزابال (22) وبيدرو بورو (58) هدفي إسبانيا التي أطاحت بـ"الزرق" في ثلاث بطولات مختلفة تواليا، بعد كأس أوروبا 2024 (2-1) ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 (5-4).

وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد (نيوجيرزي/ نيويورك) مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا اللتين تلتقيان الأربعاء في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.

وهذه المرة الثانية التي تبلغ فيها إسبانيا المباراة النهائية بعد الأولى عام 2010 عندما توجت باللقب في جنوب إفريقيا على حساب هولندا 1-0 بعد التمديد.

وحرمت إسبانيا جارتها من بلوغها للمرة الثالثة تواليا في سعيها إلى اللقب الثالث بعد 1998 على أرضها على حساب البرازيل، و2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما أنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة أمام الارجنتين.

وفشلت فرنسا التي خاضت نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخها ولا يتفوق عليها سوى ألمانيا (12 مرة)، في أن تحذو حذو البرازيل وألمانيا اللتين بلغتا ثلاث مباريات نهائية متتالية.

وتفوق المدرب لويس دي لا فوينتي على نظيره ديشان الذي خاض المباراة الأخيرة على رأس "الزرق"، حيث كان منتخب بلاده الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة ونجح في خطته للحد من خطورة الرباعي الهجومي لفرنسا بقيادة قائدها وهدافها كيليان مبابي وتحديدا صانع الألعاب جناح بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسيه الذي بدا تائها في وسط الملعب.

وحققت إسبانيا التي خاضت دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخها بعد 2010، فوزها التاسع عشر في 39 مواجهة ضد فرنسا مقابل سبعة تعادلات و13 خسارة، بينها ثمانية انتصارات في آخر 11 مباراة (تعادل واحد وخسارتان).

المصدر / وكالات
#مونديال 2026 #المنتخب الفرنسي #المنتخب الإسباني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة