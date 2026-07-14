شركة جوال تنشر إعلانًا مهمًّا لمشتركيها

أعلنت شركة جوال تنفيذ أعمال صيانة وتطوير على شبكتها فجر الأربعاء، قد يترتب عليها تأثر مؤقت في خدمات الاتصال والإنترنت وبعض الخدمات الأخرى.

وقالت الشركة، في رسالة وجهتها إلى مشتركيها، إن أعمال الصيانة ستُجرى يوم الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، من الساعة 02:00 فجرًا وحتى 05:00 فجرًا، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات.

وأوضحت أن أعمال التطوير قد تؤدي إلى توقف أو تأثر مؤقت في خدمات الاتصال والإنترنت، إلى جانب تأثر عمليات تفعيل بعض الخدمات خلال فترة الصيانة.

ودعت الشركة المشتركين إلى تفهم هذه الإجراءات، مؤكدة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل مستوى من الخدمات.

المصدر / فلسطين أون لاين