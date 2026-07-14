تستهدف نشر الفوضى.. حماس تستنكر قصف نقاط الشرطة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الغارة التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، على نقطة للشرطة المدنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد سبعة من عناصر وضباط الشرطة، بينهم مدير مركز شرطة جباليا محمد مروان سالم، تمثل "جريمة حرب" واستمرارًا لاستهداف المنظومة الأمنية المدنية في القطاع.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن استهداف نقطة شرطة أُنشئت لضبط الأمن داخل سوق شعبي في منطقة مكتظة بالسكان، يعكس ما وصفته بـ"الطبيعة الفاشية للاحتلال"، ويهدف إلى نشر الفوضى والفلتان بين المواطنين، بعد فشل محاولاته في زعزعة التماسك الداخلي في قطاع غزة.

وجددت حماس دعوتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وللإدارة الأمريكية بصفتها راعية للاتفاق، إلى إعلان موقف واضح من "الخروقات والجرائم المتواصلة" التي ترتكبها حكومة الاحتلال، وإدانتها والعمل على وقفها.

كما دعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد والإغاثة للشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بـ"الجرائم والمشاريع الإرهابية" للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين