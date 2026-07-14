3 شهداء ومصابون في خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف النار في غزة

استشهد 3 مواطنين، أحدهما طفل، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، في اعتداءات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في وقت واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار من الطائرات المسيرة والقصف المدفعي وعمليات النسف في عدد من المناطق.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن حسام محمد رمضان الشافعي (36 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل وامرأة، بقصف إسرائيلي على مخيم القادسية بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت المصادر أن الطفل معتز أبو شعر استشهد برصاص قوات الاحتلال، في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن باسم مسعد إرميلات، متأثرًا بجروح أصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس قبل يومين.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيرة شمالي المدينة.

وكما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في الأجواء الجنوبية لمدينة خان يونس، في وقت استهدفت فيه بقذائفها المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين