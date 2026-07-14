11 شهيدًا بينهم مدير شرطة جباليا في تصعيد إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد 11 مواطنًا، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من أفراد الشرطة، وأصيب آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية دامية على قطاع غزة، في وقت واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، عبر القصف المدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار في عدد من المناطق.

وفي أحدث الغارات، استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال استهدف نقطة للشرطة في سوق الخان بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا، العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا.

وعُرف من بين الشهداء: يامن عبيد "أبو عبيدة"، وعبد المالك أبو الجبين، وغسان الدقس، ومفيد حلاوة، وإبراهيم موسى "أبو يحيى"، وفاطمة زقوت.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد المواطن بلال أبو موسى برصاص قوات الاحتلال في محيط منطقة العلم غربي مدينة رفح، أثناء عمله في تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن حسام محمد رمضان الشافعي (36 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل وامرأة، بقصف إسرائيلي على مخيم القادسية بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت المصادر أن الطفل معتز أبو شعر استشهد برصاص قوات الاحتلال، في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد المواطن باسم مسعد إرميلات، متأثرًا بجروح أصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس قبل يومين.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيرة شمالي المدينة.

وكما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في الأجواء الجنوبية لمدينة خان يونس، في وقت استهدفت فيه بقذائفها المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين