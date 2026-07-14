مهدد بالبتر والموت.. "سند" طفل مصاب بمرض نادر في غزة

غزة- نبيل سنونو:

في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بغزة، يتمدد الطفل سند شمعة (ثلاثة أعوام) على أحد الأسرة في حالة غياب عن الواقع. يكسو اللون الأزرق الغامق قدميه ويديه، ولا صوت يحيط به سوى بعض الصافرات التي يطلقها جهاز طبي مجاور.

يعاني سند من مرض نادر في خلايا الدماغ، حسبما يفيد والده محمد شمعة صحيفة "فلسطين". وإلى جوار سرير الطفل، بالكاد يستطيع الأب الوقوف على قدميه من هول الصدمة.

قبل أيام، لاحظ محمد إصابة طفله بحرارة مرتفعة أعقبها انتشار "حبوب" صغيرة في جسده، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وهناك أُدخل إلى غرفة العناية المركزة مع التدهور المتسارع لحالته الصحية.

ويؤكد الأب أن طفله لم يكن يعاني أي أمراض سابقًا. وتعيش أسرة سند في خيمة نزوح قسري بمدينة غزة بعدما دمر الاحتلال منزلها في خضم حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن محمد يشير إلى تعرض سند إلى إصابة سابقة خلال نزوحهم القسري، بشظايا قصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

وعن الوضع الصحي الحالي لسند، يقول الأب بنبرة يأكلها الحزن: أبلغني الأطباء أنه إذا بقي طفلي على هذه الحالة فستُبتر أطرافه الأربعة... كما ترون لون جسمه تغير، وهذا المرض نادر.

في لحظة انهيار نفسي، يضيف: "ابني ممكن يفارق الحياة في أي لحظة"، مشيرًا إلى أن الأطباء كتبوا لسند تحويلة علاجية عاجلة، لكن محمد يخشى أن يتأخر سفر طفله في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

يناشد الأب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنظمة الصحة العالمية والسلطة في رام الله، التدخل للتعجيل بسفر سند ليتلقى العلاج.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال لا يزال يمنع سفر 22 ألف مريض وجريح في غزة للعلاج، في وقت سجلت فيه أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة بالأمراض المعدية بين النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح والعيش في 132 ألف خيمة اهترأت بالكامل.

ويورد بيان للمكتب في 2 من الشهر الجاري، أن أكثر من 5200 طفل يحتاجون إجلاء طبيا عاجلا لإنقاذ حياتهم.

ويبقى سند بين الحياة والموت، فيما تناشد عائلته التعجيل بسفره للعلاج قبل أن يفقد أطرافه أو حياته، في انتظار استجابة عاجلة تنقذ طفولته.

المصدر / فلسطين أون لاين