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منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 85

13 يوليو 2026 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع آذار/مارس الماضي إلى 85 شهيداً وشهيدة، وذلك بعد استشهاد الشاب الفلسطيني علاء أحمد عبد الحنان متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البازورية جنوبي لبنان.

وشيّع أهالي مخيم عين الحلوة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد عبد الحنان في موكب شارك فيه عدد من أبناء المخيم، حيث ووري الثرى بعد الإعلان عن استشهاده إثر أيام من تلقيه العلاج في المستشفى متأثراً بإصابته.

وكان عبد الحنان قد أُصيب بجروح خطيرة جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البازورية جنوبي لبنان، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثراً بجراحه.

وباستشهاد عبد الحنان، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع آذار/مارس الماضي إلى 85 شهيداً وشهيدة، وفق رصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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