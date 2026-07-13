مجمع كنيسة إنجلترا يتضامن مع المسيحيين الفلسطينيين

صوّت المجمع العام لكنيسة إنجلترا، اليوم الإثنين، بأغلبية كبيرة، لصالح التعبير عن تضامنه مع المسيحيين الفلسطينيين، خلال اجتماعاته المنعقدة في مدينة يورك.

وأيّد 253 عضوا في المجمع المقترح، مقابل 47 عارضوه، بعد مناقشة وثيقة أصدرتها حركة "كايروس فلسطين"، وهي حركة مسيحية فلسطينية مسكونية.

وجاء التصويت ضمن الهيئات الثلاث التي يتألف منها المجمع العام، وهي: مجلس الأساقفة، ومجلس رجال الدين، ومجلس الرعية.

وفي مجلس الأساقفة، أيد 25 أسقفا المقترح، ولم يصوّت أي أسقف ضده، فيما امتنع خمسة عن التصويت، أما في مجلس رجال الدين، فأيد 115 عضوا المقترح، وعارضه 20، فيما امتنع 30 عن التصويت.

وفي مجلس الرعية، صوّت 113 عضوا لصالح المقترح، مقابل 27 عارضوه، وامتنع 35 عن التصويت.

وناقش المجمع وثيقة بعنوان "لحظة حقيقة: الإيمان في زمن الإبادة الجماعية"، نشرتها حركة "كايروس فلسطين" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتتضمن الوثيقة نداء لاهوتيا وسياسيا صادرا عن مسيحيين فلسطينيين، يدعو المسيحيين في أنحاء العالم إلى الوقوف إلى جانب المسيحيين الفلسطينيين والتضامن معهم.

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين: