هدم منشآت ومنازل في بلدة كفر الديك وإخطارات وإخلاء في قرية دير أبو ضعيف

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت ومنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، عقب اقتحام واسع نفذته قوات جيش الاحتلال مصحوبة بآليات ثقيلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عمليات الهدم طالت منزل المواطن أمير محمود ناجي المكون من طابقين، بالإضافة إلى منشآت أخرى في ذات المنطقة، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً، منعت بموجبه المواطنين والطواقم الصحفية من الوصول إلى مواقع الهدم.

وتأتي هذه الهجمات الميدانية المتصاعدة في سلفيت بذريعة البناء دون ترخيص، بهدف تفريغ المنطقة من سكانها لصالح التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة ببعضها البعض.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اخطارات وقف بناء واخلاء أراضٍ زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين.

وأفاد عضو مجلس قروي دير أبو ضعيف حاتم رواجبة بأن قوات الاحتلال سلمت أكثر من 10 اخطارات وقف بناء بينها مأهولة بالسكان واخطارات إخلاء أراضٍ زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

وفي السياق، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، بأن الوزير المتطرف برفقة عدد من المستعمرين اقتحموا مدخل قرية المغير.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: