إيران ترد على "ترامب": المرور عبر "هرمز" بدون إذننا ممنوع

أكد الناطق باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، أن بلاده لن تسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.

وشدد في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، على أن المرور عبر المضيق بدون إذن إيران أمر ممنوع تماما.

وجاء هذا الموقف الإيراني رداً على تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، والتي قال فيها إن بلاده: ستضطر للسيطرة على مضيق هرمز.

وأوضح الناطق الإيراني أن القوات الإيرانية ستتعامل بكل صرامة مع أي تعطيل أو عدم أمان لحركة السفن من جانب الجيش الأمريكي، الذي وصفه بالمعتدي واللص.

وأكد الناطق باسم "خام الأنبياء" أن طهران لن تسمح أبداً بالخروج عن المسار المحدد من قِبلها للملاحة في المنطقة.

وقبل ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم ضمان أمن مضيق هرمز والسيطرة عليه وستتقاضى رسومًا مقابل ذلك.

وقال ترامب خلال إحاطة صحفية: "لقد حرسناه مجانًا، والآن سنحرسه مقابل أجر... نريد فقط تعويضًا عن تعريض شعبنا للخطر".

وأضاف: "الولايات المتحدة تعتزم توجيه ضربات عنيفة للغاية ضد إيران".

وتابع: "لقد أبرمنا اتفاقًا. كان جاهزًا، ثم انتهكوه (في إشارة إلى إيران)".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر جهود التوصل إلى آلية مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق "هرمز"، وفق تعبيره.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين: