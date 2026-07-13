زراعة غزة تكشف بالأرقام خسائر القطاع الزراعي خلال حرب الإبادة

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن القطاع الزراعي تعرض لدمار واسع خلال حرب الإبادة، أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية، مؤكدة أن نسبة الأضرار في معظم القطاعات الزراعية تجاوزت 85%.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها الإثنين، أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي بلغ نحو 3.49 مليارات دولار، منها 1.90 مليار دولار أضرار مباشرة، و1.59 مليار دولار أضرار غير مباشرة، الأمر الذي تسبب بشلل كبير في منظومة الإنتاج الزراعي وتراجع حاد في مستوى الأمن الغذائي في القطاع.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل وتعافي القطاع الزراعي في غزة، بما يسهم في استعادة قدرته الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي للسكان.

وأوضحت أن قطاع الإنتاج النباتي تعرض لخسائر كبيرة، إذ تضرر 158 ألفا و909 دونمات من أصل 182 ألفا و247 دونما، بنسبة بلغت 87 بالمئة، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل وانخفاض القدرة على توفير الغذاء.

انيهار شبه كامل

وذكرت أن الحرب تسببت أيضا بانهيار شبه كامل لمنظومة الري الزراعي، بعد خروج 8 آلاف و700 بئر مياه زراعية عن الخدمة بالكامل، إلى جانب تضرر 3 آلاف و828 بركة مياه زراعية، وتدمير ألف و371 كيلومترا من خطوط نقل المياه الزراعية.

كما طالت الأضرار البنية التحتية الزراعية، إذ تضرر 93 مشتلا زراعيا، بينها 50 مشتلا للبستنة و33 مشتلا للخضراوات، إلى جانب تدمير 18 فقاسة للبيض، و134 ثلاجة تخزين زراعي، فضلا عن أضرار واسعة لحقت بالمراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب ومعالجة المياه ومرافق الصيادين.

وأكدت الوزارة أن هذا الدمار أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الإنتاج الزراعي، وتراجع حاد في الأمن الغذائي، وفقدان آلاف الأسر مصادر دخلها، ما زاد من اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين