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غارات تستهدف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية والحوثيون يتوعدون بالرد

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غارات تستهدف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية والحوثيون يتوعدون بالرد

13 يوليو 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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غارات جوية سابقة على مناطق في صنعاء (أرشيف)

استهدفت غارات جوية، ظهر اليوم الإثنين، مدرجي الإقلاع والهبوط في مطار صنعاء الدولي، في خطوة قالت الحكومة اليمنية بها إنها هدفت إلى منع هبوط طائرة إيرانية، فيما اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذ الهجوم وتوعدوا بالرد.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن "العدوان السعودي" شن عدة غارات على مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، إن السعودية نفذت "عدوانًا ظالمًا وسافرًا" باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية، معتبرًا أن ذلك أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملًا الرياض مسؤولية تداعيات الهجوم.

تهديد بالرد

وأضاف سريع أن "هذا العدوان لن يمر دون رد أو عقاب"، في تهديد مباشر بالرد على الغارات.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا أن استهداف مدرج مطار صنعاء جاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، متهمة جماعة الحوثيين بمنع طائرات يمنية وطنية من الهبوط والإصرار على السماح بانتهاك إيران للأجواء والأراضي اليمنية.

بدورها، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الطائرة الإيرانية غيّرت وجهتها إلى مطار الحديدة غربي اليمن، عقب استهداف مطار صنعاء.

المصدر / وكالات
#الحوثيون #مطار صنعاء #غارات جوية #طائرة إيرانية

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