8 شهداء و32 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة وحصيلة الإبادة تصل إلى 73,231

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، وصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغ 1108 شهداء، إضافة إلى 3578 مصابا، فيما وصلت حالات انتشال الجثامين إلى 800 حالة.

كما أشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و231 شهيدا، و173 ألفا و686 مصابا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ276 على التوالي، منذ توقيع الهدنة بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين