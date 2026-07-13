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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في أم طوبا جنوب القدس

13 يوليو 2026 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيًا تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه، وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80 ألف شيقل.

وكان المنزل يؤوي سبعة أفراد، باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الهدم الذاتي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين، والتي تشمل إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم أو دفع تكاليف الهدم والغرامات.

وتواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الهدم الذاتي كأداة لفرض العقوبات على المواطنين المقدسيين، عبر إجبارهم على هدم منازلهم بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #هدم منزل #أم طوبا

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