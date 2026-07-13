غزة أرجوحة الأمل بين حطام الركام

تحت سماء لم تعد تتسع للأحلام، وفي بقعة جغرافية ضاقت بأهلها حتى غدت أشبه بسجن مفتوح على المجهول، تستمر غزة في كتابة فصول ملحمتها الإنسانية بمداد من الصبر والدموع. ليست غزة مجرد بقعة أرض على الخارطة، بل هي حكاية ممتدة من الوجع والصمود، تتداخل فيها تفاصيل الحياة اليومية البسيطة مع أعنف صور المعاناة الإنسانية التي شهدها التاريخ الحديث.

في أزقة المخيمات التي تزدحم بالذكريات والحكايات، يصحو الناس كل صباح على يقين هشّ، يبحثون في عيون أطفالهم عن بصيص أمل يواجهون به عتمة الواقع. البيوت التي كانت يوماً ملاذاً دافئاً، تحول الكثير منها إلى ركام، وشواهد إسمنتية تروي قصص عائلات كانت تضحك هنا، وتجتمع حول مائدة طعام واحدة، قبل أن تطير بها رياح الحرب العاتية. ومع ذلك، تجد بين الحطام يداً تمتد لتزرع وردة، أو طفلاً يبحث عن كراسته الضائعة ليتابع دراسته على قارعة الطريق، في تحدٍّ صارخ لكل محاولات محو الوجود.

المعاناة في غزة لا تقتصر على لحظات الانفجارات المدوية، بل تمتد إلى أدق تفاصيل العيش؛ فالماء عزيز، والكهرباء لا اثر له، والدواء رحلة بحث شاقة قد تنتهي دون جدوى. المستشفيات التي تحولت إلى خطوط دفاع أولى عن الحياة، تعج بقصص الأطباء الذين يواصلون العمل ليل نهار بأدوات شحيحة وقلوب مكلومة، يداوون جراحاً تفوق طاقة البشر، بينما يواجه المرضى والمصابون مصائرهم بكثير من الرضا والقليل من الخيارات.

على شاطئ البحر، ذلك المتنفس الوحيد الذي يهرب إليه الغزيون من ضيق الحصار، تتكسر الأمواج حاملة معها أمنيات معلقة بالحرية. هناك يجلس العجوز مستذكراً أياماً كانت فيها البلاد أوسع، والشاب الذي يتطلع نحو الأفق باحثاً عن فرصة للتحليق بعيداً عن قيود الواقع المرير. البحر في غزة هو الشاهد الصامت على أحلام جيل كامل ولد وعاش خلف الحواجز، لكنه يرفض أن تموت في داخله رغبة الحياة.

إنها المفارقة الكبرى التي تجسدها غزة؛ فبينما تحيط بها أشباح الموت والدمار من كل جانب، ينبض قلبها بإصرار غريب على البقاء. الأسواق رغم شح البضائع تحاول أن تحافظ على صخبها، والأمهات يغزلن من الصبر ثياباً لأطفالهن، والمدارس المستحدثة في الخيام ترفع أصوات تلاميذها بالنشيد. غزة اليوم لا تطلب من العالم شفقة أو رثاء، بل تطلب عدالة غائبة، وحقاً بديهياً في أن يعيش أطفالها تحت سماء آمنة، دون خوف من غد قد لا يأتي، لتظل هذه المدينة، برغم كل الجراح، أيقونة حية لروح إنسانية تأبى الانكسار.

المصدر / فلسطين أون لاين