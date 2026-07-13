فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية ترفض اتهامات مسؤول أممي للشرطة وتطالبه بسحب بيانه

فصائل المقاومة: سيرة القائد محمد الضيف ستبقى كابوساً يلاحق الاحتلال

خيوط الأمل وسط الركام.. نساء غزة يحوّلن الخياطة إلى طريق للنجاة والعمل

8 شهداء و32 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة وحصيلة الإبادة تصل إلى 73,231

أبو سرية يحذر من انتشار جدري الماء ويعزو تفشيه للحرب والنزوح وسوء التغذية

النازحون قرب "الخط الأصفر" يواجهون العطش والمرض بعيدًا عن نطاق الإغاثة

المشاريع القطرية في غزة.. منح أميرية في مواجهة الحصار والحرب

تحويلات بلا سفر.. مرضى غزة يواجهون الموت خلف أبواب مغلقة

صراع العمالقة: تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

3 شهداء في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

3 شهداء في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

13 يوليو 2026 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
شهيدان ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدفهما أثناء جمع الحطب في منطقة السطر الغربي شرقي خانيونس أمس الأحد (تصوير: رمضان الآغا)

استشهد ثلاثة مواطنين، الإثنين، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينهم مواطن استهدفه قصف على حي تل الهوى بمدينة غزة، وآخر في مخيم المغازي، وثالث متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في مواصي خانيونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أُعلن عن استشهاد المواطن طارق حميد قشطة متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطن إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وسط القطاع أيضًا، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى 1100 شهيد، فيما بلغ عدد المصابين 3546، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و223 شهيدًا، بالإضافة إلى 173 ألفًا و654 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #غزة #قصف مدفعي #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة