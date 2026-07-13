شهيد في المغازي وقصف مدفعي في مناطق متفرقة بغزة

استشهد مواطن، الإثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق عدة من القطاع، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وسط القطاع أيضًا، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين