فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد برصاص الاحتلال شمالي القدس

الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الأرصاد الإسرائيلية تحذر من موجة حر غير اعتيادية في هذا التاريخ

"التغيير والإصلاح" تنعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتشيد بمواقفه

أونروا" تحذّر من الذخائر غير المنفجرة في غزة على حياة الأطفال

حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 73,223 شهيدًا و173,654 مصابًا

الأمم المتحدة: حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر

وفد من حماس يشارك في تشييع الأمير الوالد بالدوحة

التعليم تصدر إعلانًا مهمًا بخصوص نتائج التوجيهي

أنظمة ذكاء اصطناعي تنفذ التجارب العلمية داخل المختبرات

شهيد في المغازي وقصف مدفعي في مناطق متفرقة بغزة

13 يوليو 2026 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
شهيدان ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدفهما أثناء جمع الحطب في منطقة السطر الغربي شرقي خانيونس أمس الأحد (تصوير: رمضان الآغا)

استشهد مواطن، الإثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق عدة من القطاع، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وسط القطاع أيضًا، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #غزة #قصف مدفعي #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة