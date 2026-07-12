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"إسرائيل" تحدد 27 أكتوبر موعداً رسمياً لانتخابات "الكنيست"

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"إسرائيل" تحدد 27 أكتوبر موعداً رسمياً لانتخابات "الكنيست"

12 يوليو 2026 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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جاء القرار خلال مناقشات مشروع قانون تمويل الأحزاب
ترجمة فلسطين أون لاين:

أقرت لجنة "الكنيست" الإسرائيلي، الأحد، إجراء الانتخابات العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وذلك بعد تحديد موعد حل "الكنيست" في 17 تموز/يوليو، إيذاناً ببدء الفترة الانتخابية ودخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فقد جاء القرار خلال مناقشات مشروع قانون تمويل الأحزاب، ليكون أول اقتراع يُجرى في موعده الأصلي منذ عام 1988، بعد سنوات شهدت انتخابات مبكرة متكررة.

وبموجب القرار، يدخل "الكنيست" في عطلة اعتباراً من 17 تموز/يوليو، فيما تتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية لا يحق لها دفع تشريعات جديدة، باستثناء القوانين التي تفرضها الضرورات الأمنية أو تسمح بها اللوائح.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استكمال تفاهم سياسي مع الأحزاب الحريدية خلال الأيام المقبلة، يتضمن تمرير عدد من مشاريع القوانين، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف وخوض الانتخابات المقبلة بكتلة موحدة.

وفي أول رد فعل، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لـ"استبدال حكومة 7 أكتوبر"، على حد تعبيره، متعهداً بالعمل على تشكيل حكومة جديدة.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الأخير قبل حل "الكنيست" محاولة الائتلاف تمرير حزمة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها التشريعات المتعلقة بـ"الحريديم"، وقانون فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وتعديلات على قوانين التعليم والاتصالات، في ظل اعتراضات واسعة من المعارضة والأوساط القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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