إعلام الأسرى: 94 أسيرة في الدامون يواجهن الإهمال الطبي والقمع

أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسيرات في سجن الدامون، الذي يضم نحو 94 أسيرة، في ظل ظروف اعتقال وصفها بـ"القاسية"، تشمل الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، وعمليات القمع المتكررة، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب فرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضح المكتب، في بيان، الأحد، أن عدد الأسيرات الحوامل انخفض إلى اثنتين عقب الإفراج عن الأسيرة أمينة الطويل قبل يومين بعد اعتقال دام أربعة أشهر، مشيراً إلى أن الأسيرتين دانا عناد جودة من نابلس، المعتقلة إدارياً منذ 18 نيسان/أبريل 2026، ومنار إبراهيم كراجة من رام الله، الموقوفة منذ 30 نيسان/أبريل 2026، تعانيان من إهمال طبي متعمد يهدد سلامتهما وسلامة جنينيهما.

وأشار إلى وجود أربع أسيرات يعانين أمراضاً خطيرة، بينهن فداء عساف من قلقيلية وسهير زعاقيق من الخليل المصابتان بمرض السرطان، إضافة إلى عبير محمود عودة من طولكرم، التي تعاني فقدان جزء من المريء والأمعاء ووجود كتل في المعدة، وفاطمة يوسف المصابة بالتهاب الكبد الوبائي.

وأضاف المكتب أن الأسيرة فردوس طناطرة من رام الله، وهي موقوفة، تعاني من إعاقة، فيما تعاني الأسيرة سلوى غوادة من جنين من مرض الزهايمر، لافتاً إلى أنها لا تتذكر عمرها على وجه الدقة.

وفي السياق، أوضح أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسيرتين القاصرتين علا قطيشات وندى بني عودة، وكلتاهما من بلدة طمون بمحافظة طوباس، داخل غرفة منفصلة ومعزولة عن باقي الأسيرات.

كما كشف المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة جديدة تقوم على عزل نحو ثلاث أسيرات أسبوعياً بصورة متغيرة، بهدف ممارسة المزيد من الضغوط النفسية والمعنوية عليهن بذريعة مخالفات وصفها بـ"الواهية".

وحمّل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسيرات، ولا سيما الحوامل والمريضات والقاصرات، مطالباً المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في سجن الدامون، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الأسيرات وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين