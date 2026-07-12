مشعل: وفاة الأمير الوالد تمثل خسارة لقطر والمنطقة والأمة العربية والإسلامية

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تمثل خسارة لقطر والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية، مشيداً بما وصفه بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ودوره في دعم قطاع غزة والقدس، إلى جانب إسهاماته في المجالات الإنسانية والإعلامية.

وقدم مشعل، خلال مداخلة عبر قناة "الجزيرة"، التعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري، وأسرة الأمير الراحل، واصفاً الشيخ حمد بن خليفة بأنه "قامة كبيرة" و"فارس مقدام"، مشيراً إلى أنه عرفه منذ عام 1995، وأن رحيله يمثل يوماً حزيناً للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

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وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد توفي، الأحد، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة امتدت 18 عاماً في قيادة دولة قطر، شهدت خلالها البلاد تحولات سياسية واقتصادية واسعة، قبل أن تنتقل القيادة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستذكر مشعل عدداً من المواقف التي قال إنها تعكس اهتمام الأمير الوالد بالقضية الفلسطينية، من بينها دعوته إلى عقد قمة عربية بشأن غزة في العاصمة الدوحة مطلع عام 2009، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتبراً أن الخطوة شكلت "موقفاً شجاعاً" في ظل العدوان الذي تعرضت له غزة آنذاك.

محطة تاريخية

كما أشار إلى زيارة الشيخ حمد بن خليفة إلى قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها محطة تاريخية، باعتباره أول زعيم عربي ومسلم يزور القطاع في تلك الظروف، لافتاً إلى أن الزيارة حملت رسائل دعم سياسي، رافقها إطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، من بينها مدينة حمد ومشاريع صحية وخدمية.

وتطرق مشعل إلى مواقف الأمير الوالد الإنسانية، مستشهداً بمشاركته في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية عقب اغتياله، موضحاً أنه قطع زيارة خارجية للمشاركة في التشييع قبل أن يستأنف برنامجه.

وأكد مشعل أن الشيخ حمد بن خليفة كان يحمل اهتماماً بقضايا الأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن لقاءاته معه عكست حرصه على دعم جهود السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومساندة الشعوب المتضررة.

وأضاف أن قطر لعبت خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة، وكذلك في عهد نجله الشيخ تميم بن حمد، أدواراً فاعلة في عدد من الملفات الإقليمية والإنسانية، معتبراً أن الأمير الوالد جمع بين "الحكمة السياسية والجرأة والتمسك بالمبادئ".

وختم مشعل بالقول إن قطر، رغم صغر مساحتها وعدد سكانها، استطاعت أن تؤدي دوراً مؤثراً في المنطقة، معرباً عن ثقته باستمرار النهج ذاته خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين