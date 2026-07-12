الصحة بغزة تحذّر من شلل وشيك في خدمات الإسعاف والنقل

حذّرت وزارة الصحة من خطر "الشلل التام" الذي يهدد خدمات النقل والإسعاف في ظل تراجع قدرة أسطولها التشغيلي، مؤكدة أن عشرات المركبات خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتواصل، وتراكم الأعطال، ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، الأحد، إن 70% من مركباتها باتت خارج الخدمة، ما يهدد بحرمان آلاف المرضى والجرحى والكوادر الطبية من الوصول الآمن إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وأوضحت أن من أصل 82 مركبة إسعاف تابعة لها، خرجت 39 مركبة عن الخدمة بشكل كامل، فيما تحتاج 17 مركبة أخرى إلى صيانة عاجلة، في وقت تواجه فيه الطواقم الفنية ضغوطاً كبيرة للحفاظ على ما تبقى من أسطول النقل.





وأضافت الوزارة أن منظومة النقل التابعة لها تنفذ نحو 5 آلاف حركة أسبوعياً، أي ما يقارب 20 ألف حركة شهرياً لنقل المرضى والكوادر الطبية، إلى جانب 140 حركة شاحنات أسبوعياً لنقل الأدوية والمستهلكات الطبية إلى المرافق الصحية، مشيرة إلى أن هذه العمليات باتت مهددة بالتوقف جراء تعطل المركبات.

100 مركبة خارج الخدمة

وبيّنت أن نحو 100 مركبة خدماتية خرجت عن الخدمة، منها 30 مركبة غير قابلة للإصلاح نهائياً، بينما تنتظر 80 مركبة أخرى صيانة طارئة، في ظل نقص حاد في المستلزمات التشغيلية الأساسية.

وأكدت الوزارة أنها تعاني من عجز في توفير الزيوت اللازمة لتشغيل المركبات، والتي تحتاج إلى نحو 250 لتراً شهرياً، إضافة إلى استمرار منع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار الضرورية.

وأشارت إلى أن الأزمة امتدت إلى حافلات شركات النقل الخاصة المتعاقد معها، والتي تعمل في ظروف خطرة نتيجة توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر بسبب عدم توفر القطع اللازمة.





وحذرت الوزارة من أن استمرار منع إدخال مستلزمات الصيانة يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الطوارئ الطبية، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير قطع الغيار والزيوت والإطارات، إضافة إلى إدخال 60 سيارة إسعاف جديدة تعمل على السولار.

وأكدت أن استمرار حرمان القطاع الصحي من احتياجات تشغيل وصيانة المركبات ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المرضى والجرحى، وعلى قدرة النظام الصحي على مواصلة تقديم خدماته في ظل الظروف الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين