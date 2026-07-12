تقرير عبري: تدخل قطري أحبط صفقة عسكرية استراتيجية بين برلين و"تل أبيب"

كشف الإعلام العبري، الأحد، عن دور قطري في إحباط صفقة استراتيجية ضخمة بين شركة ألمانية وإسرائيلية لإنتاج مكونات عسكرية مخصصة لمنظومة "القبة الحديدية".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تسبب تدخل صندوق الثروة السيادي القطري في عرقلة صفقة استراتيجية ضخمة بين شركة السيارات الألمانية "فولكس فاجن" وشركة "رافائيل" التابعة للاحتلال، والتي كان مقرراً بموجبها تحويل أحد خطوط الإنتاج المدنية المتعثرة في ألمانيا لإنتاج مكونات عسكرية مخصصة لمنظومة "القبة الحديدية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الإجهاض القطري للمشروع جاء عبر استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس إدارة "فولكس فاجن" مستغلاً امتلاكه نسبة 10.4% من أسهم المجموعة و17% من حقوق التصويت رفضًا للتعاون مع شركة تابعة للاحتلال.

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وأوضحت التقارير أن هذا الفيتو وضع المصنع الألماني في مدينة "أوسنابروك" أمام أزمة مصيرية، حيث بات مهدداً بالإغلاق الكامل وتسريح جميع عامليه البالغ عددهم 2300 موظف بحلول نهاية عام 2027، وهو الموعد النهائي المحدد لوقف إنتاج السيارات فيه.

وتزامن الفيتو الاستثماري مع موجة احتجاجات واسعة داخل ألمانيا قادها نشطاء سلام وتيارات يسارية بدعم من حزب اليسار المعارض، رفضاً لتحويل المصانع المدنية إلى الإنتاج العسكري؛ حيث تصاعدت حدة هذه الضغوط السياسية والشعبية بعد انكشاف الهوية الاستثمارية للطرف الآخر في الصفقة.

واعتبر المعارضون أن تمرير العقود أمر غير مقبول للشعب الألماني في ظل انشغال حكومة "نتنياهو" بالحروب الواسعة في الشرق الأوسط، وتوجيه اتهامات لـ "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

سيارات وقطاع الملاحة البحرية

وبحسب مصادر ألمانية، فإن قوى تابعة لـ"إسرائيل" ترى في الموقف القطري استغلالاً للهشاشة الاقتصادية الحالية التي تمر بها ألمانيا للتأثير المباشر على سياستها الخارجية في الشرق الأوسط.

ولم تتوقف تداعيات هذا النفوذ عند قطاع السيارات، بل امتدت لتطال قطاع الملاحة البحرية؛ حيث باتت صفقة استحواذ شركة الشحن الألمانية العملاقة "هاباج-لويد" على شركة "زيم" التابعة للعدو، والبالغة قيمتها 4.2 مليار دولار، في حكم المؤكد إلغاؤها.

ويرجع ذلك إلى المساهمات السيادية لكل من قطر والسعودية في الشركة الألمانية (حيث يملك الصندوق القطري 12.3% والصندوق السعودي 10.2%)، إلى جانب مخاوف أمنية أبدتها جهات سيادية ومؤسسات أمنية في حكومة العدو أدركت أن نقل الملكية سيعرّض أصلاً وطنياً استراتيجياً للخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين