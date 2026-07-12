قطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن الديوان الأميري القطري، صباح الأحد، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عامًا، واصفًا إياه بـ"فقيد الوطن الكبير".

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم".

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين أسهموا في تأسيس نهضة قطر الحديثة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه إطلاق الدستور الدائم، واعتماد "رؤية قطر الوطنية 2030" التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة.

وُلد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه فيها قبل أن يلتحق بكلية "ساند هيرست" العسكرية في المملكة المتحدة، حيث تخرج عام 1971، ثم انضم إلى القوات المسلحة القطرية.

وفي عام 1977، عُيّن وليًا للعهد ووزيرًا للدفاع، قبل أن يتولى عام 1989 رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط، الذي اضطلع بمهمة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في عام 2013 إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الحالي، في خطوة عُدت آنذاك أول انتقال طوعي للسلطة في تاريخ البلاد الحديث.

والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني من الرؤساء العرب القلائل الذين زاروا قطاع غزة، حيث وصل برفقة وفد رفيع عام 2012 القطاع المحاصر، وأسس خلال زيارته لعدة مشاريع استراتيجية كان أبرزها إنشاء مدينة حمد بخان يونس، وطريق صلاح الدين والذين يصل جنوب القطاع حتى شماله، وإنشاء مستشفيات متخصصة للتأهيل والأطرف.





وعلى الشق السياسي، برز مطلع عام 2009 دور الأمير الوالد، عندما دعا إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث الحرب على القطاع، في خطوة اعتُبرت آنذاك محاولة لكسر حالة الصمت العربي.

وخلال افتتاح القمة الطارئة في الدوحة، أطلق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني موقفا ظل عالقا في الذاكرة الفلسطينية، عندما انتقد غياب التوافق العربي بشأن العدوان.

وقال كلمته الشهيرة آنذاك "إنه ما إن يكتمل النصاب لعقد هذه القمة حتى ينقص وحسبنا الله ونعم الوكيل"، مضيفا أنه من المعيب تهميش العدوان على غزة ليناقش في قمة تشاورية فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين