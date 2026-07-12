الزعيم الروحي لشاس يهاجم نتنياهو: كذاب ولا يُعتمد عليه

أبدى الزعيم الروحي لحزب "شاس"، الحاخام يتسحاق يوسف، هجوما لاذعا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "كذاب ولا يمكن الاعتماد عليه"، في وقت لمّح فيه إلى إمكانية دعم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، في الانتخابات المقبلة، متهما نتنياهو بـ"خداع" الحزب في ملف قانون تجنيد الحريديم وقضايا أخرى.

وقال يوسف، في تصريحات نقلتها إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، الأحد، إن آيزنكوت "شخص جيد ويهودي دافئ ويحب دارسي التوراة"، مضيفا أن "جدته كانت تصوت لحزب شاس وكانت تتمنى أن يصبح حاخاما، ورغم أن ذلك لم يحدث، فإنه شخص يمكن الاعتماد عليه".

دعم آيزنكوت

وأشار إلى أن حزب شاس قد يسير إلى جانب آيزنكوت في الانتخابات المقبلة، قائلا: "من الممكن أن ندعمه ليكون رئيس الحكومة القادم"، معربا عن أمله في أن تنضم كتلة "يهدوت هتوراة" إلى هذا التوجه.

وفي انتقاد آخر لنتنياهو، قال يوسف إن "إسرائيل دولة علمانية وليست دولة حريدية"، مضيفا أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يصبح نتنياهو متدينا، بينما ربما يصبح آيزنكوت متدينا".

المصدر / فلسطين أون لاين