إصابة 7 مواطنين واعتقال 3 آخرين خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

أصيب، الأحد، سبعة مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق، جراء اعتداء نفذه مستوطون على المواطنين في قرية حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن عددا من المستوطنين هاجمت عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور أثناء وجود أفرادها في أرضهم بالقرب من مسكنهم في القرية، واعتدت عليهم بالضرب، ورشت غاز الفلفل باتجاههم، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين، بينهم المسن إبراهيم إسماعيل الجبور، وفاطمة إبراهيم الجبور، وسعاد جبريل الجبور، وروعة إسماعيل الجبور، ورهف عمر الجبور، إضافة إلى الطفل مصطفى الجبور، والطفلة حبيبة الجبور، وجرى نقلهم إلى مستشفى يطا لتلقي العلاج.

وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: قاسم إبراهيم الجبور، وياسر يوسف الجبور، وإبراهيم عمر الجبور.

المصدر / فلسطين أون لاين