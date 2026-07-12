عمليات نسف وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف النار

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب ووسط وشمال القطاع.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات نسف، بينها عمليتا نسف في منطقة قيزان النجار، وأخرى شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانًا مكثفة، وإلقاء طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنابل في محيط منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

وكما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج بعدد من القذائف.

أما في مدينة غزة وشمال القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي المدينة، وأخرى شرقي بلدة جباليا شمال القطاع.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى 1098 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3535، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأشارت وزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و221 شهيدًا، بالإضافة إلى 173 ألفًا و643 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين