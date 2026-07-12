الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الثلاثاء، لذا تسود أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود (4-5) درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء يستمر الجو شديد الحرارة، وجاف في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود (5-6) درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين