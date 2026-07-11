رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين تطلق أولى لقاءات ورشة الكتابة الإبداعية

انطلقت اليوم السبت أولى لقاءات ورشة الكتابة الإبداعية بمشاركة مجموعتين من فئة اليافعين وفئة الكبار، حيث خُصص لكل مجموعة لقاء مستقل، في أجواء حافلة بالحماس والتفاعل، عكست شغف المشاركين بالتعلم واكتشاف عوالم الكتابة والإبداع.

واستهل المشاركون رحلتهم بالتعرف إلى أساسيات الكتابة الإبداعية، وطرائق التعبير عن الأفكار والمشاعر، وتنمية الخيال، وصياغة النصوص بأساليب أدبية مبتكرة، وسط تفاعل لافت عكس وجود مواهب واعدة تستحق الرعاية والاحتضان.

وتأتي هذه الورشة بالشراكة بين رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين وإدارة مخيم الصابرين، في إطار رسالة الرابطة الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني، واكتشاف المواهب الأدبية الشابة، وصقل قدراتها، وإيجاد بيئة ثقافية حاضنة للإبداع، إيمانًا منها بأن الكلمة الواعية قادرة على بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.

وقدّم اللقاء الكاتب أحمد عبد اللطيف داود، بمشاركة الكاتبة ربا قنوع، فيما شاركت الأستاذة فاطمة عيسى في إدارة اللقاء وتنظيم فعالياته، بما أسهم في خلق بيئة تدريبية تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة الحوار والتعبير والمشاركة الفاعلة.

وتتواصل لقاءات الورشة خلال الأيام المقبلة، ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجالات القصة، والكتابة الإبداعية، والتعبير الأدبي، وصولًا إلى تمكين جيل جديد من الكتّاب القادرين على التعبير عن واقعهم وأحلامهم بلغة إبداعية أصيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين