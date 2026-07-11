حدث فلكي استثنائي في أغسطس 2027.. لن يتكرر فوق اليابسة حتى عام 2114

يشهد العالم، في الثاني من أغسطس/آب 2027، حدثًا فلكيًا استثنائيًا يتمثل في كسوف كلي للشمس، يعد من أطول حالات الكسوف الكلي خلال القرن الحالي، فيما يؤكد مختصون أن كسوفًا بهذه المدة فوق اليابسة لن يتكرر قبل عام 2114.

ومن المتوقع أن يحول الكسوف النهار إلى شبه ليل لعدة دقائق في المناطق الواقعة على مسار الظاهرة، مع ظهور الهالة الشمسية المحيطة بالشمس وإمكانية رؤية بعض النجوم والكواكب اللامعة في وضح النهار.

كما يُتوقع أن يرافق الظاهرة انخفاض ملحوظ في شدة الإضاءة ودرجات الحرارة، إلى جانب تغيرات مؤقتة في سلوك بعض الطيور والحيوانات نتيجة الانخفاض المفاجئ في مستوى الضوء.

وتعد مدينتا مكة المكرمة وجدة من أبرز المدن السعودية التي ستشهد الكسوف الكلي، إلى جانب مناطق أخرى تقع ضمن مسار الظاهرة.

وبحسب التقديرات الفلكية، تبلغ المدة القصوى للكسوف الكلي نحو 6 دقائق و23 ثانية، ما يجعله من أطول حالات الكسوف الكلي المسجلة خلال القرن الحادي والعشرين، ولن يتكرر كسوف بهذه المدة فوق اليابسة قبل عام 2114.

المصدر / فلسطين أون لاين