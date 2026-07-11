شرطة الوسطى تكشف تفاصيل ضبطها 33 فرش حشيش تم تهريبها من شرق الخط الأصفر

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، اليوم، ضبط 33.5 فرش من مادة الحشيش بحوزة التاجر (أ.ف)، بعد تهريبها من المناطق الواقعة شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وأكدت الشرطة أن عملية الضبط تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف مصادرها، وملاحقة المتورطين فيها.

وتشير المعطيات إلى أن المناطق الواقعة شرق الخط الأصفر، والتي تنشط فيها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومتعاونة مع الاحتلال، استُخدمت في أكثر من مناسبة كممر لتهريب المواد المخدرة إلى داخل قطاع غزة، في ظل محاولات متكررة لاستغلال الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة لتنفيذ أنشطة غير قانونية.

كما ارتبط اسم تلك المجموعات، وفق بيانات وتصريحات أمنية سابقة، بعدد من حوادث الانفلات الأمني التي شهدها القطاع، بينها عمليات اغتيال واستهداف لمواطنين، إلى جانب اتهامات بالتورط في أعمال تهريب مخدرات وتسهيل أنشطة إجرامية.

وتؤكد الجهات الأمنية أن هذه المجموعات لا تمثل المجتمع الفلسطيني، وتواجه رفضًا واسعًا من العائلات والعشائر والقوى المجتمعية، التي سبق أن أعلنت في بيانات متفرقة براءتها من ممارساتها، ودعت إلى ملاحقة المتورطين فيها والحفاظ على السلم الأهلي، ومنع استغلال المناطق الشرقية للإضرار بأمن المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين