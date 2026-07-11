إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستعمرين ببلدة بيتا

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في اعتداء للمستعمرين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت 3 مصابين للمستشفى، عقب اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب في بلدة بيتا.

جاء ذلك بعد وقف قصير من مهاجمة مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال هاجموا القرية من الجهة الشرقية، وحاولوا مداهمة منزل المواطن محمد حامد أبو عليا.

وذكر أن المستعمرين قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة، ما أدى إلى تلف في الأشجار والمزروعات.

وكان مواطنون قد أصيبوا بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستعمرين على ذات المنزل صباح اليوم، كما أن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو عليا خلال الهجوم.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: