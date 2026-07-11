"الصداقة" يمنح الكابتن حسام حسن العضوية الشرفية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي الصداقة الرياضي عن منح الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، العضوية الشرفية للنادي، وذلك تقديراً لمواقفه الإنسانية والوطنية الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي عبّر عنها خلال بطولة كأس العالم 2026.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي عرفاناً ووفاءً للمواقف المشرفة التي جسدها الكابتن حسام حسن، وفي مقدمتها رفعه العلم الفلسطيني عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 وإهداؤه هذا الإنجاز التاريخي إلى غزة وأهلها، إلى جانب تصريحاته الإنسانية التي دعا فيها إلى تمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة، وإبراز معاناة المدنيين في قطاع غزة أمام العالم.

وأشار النادي إلى أن هذه المبادرة تحمل دلالة معنوية كبيرة، خاصة وأن نادي الصداقة تعرض مقره وملعبه غرب مدينة غزة لدمار واسع خلال الحرب، وقدم أكثر من خمسين شهيداً من أبنائه، إلا أنه يواصل أداء رسالته الرياضية والوطنية، ويحرص على تكريم كل من يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويُسهم في إيصال صوت شعبها إلى المحافل الدولية.

وأوضح مجلس الإدارة أن منح العضوية الفخرية يأتي من منطلق تقدير النادي للمواقف الإنسانية النبيلة التي عبّر عنها الكابتن حسام حسن، والتي عكست روح التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وبيّن أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع الكابتن حسام حسن لتسليمه قرار العضوية الشرفية، كما سيعلن في وقت لاحق عن مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة.

واختتم نادي الصداقة الرياضي بيانه بالتأكيد على أن الرياضة ستظل جسراً للتضامن الإنساني، وأن تكريم الشخصيات التي تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة يمثل جزءاً من رسالته، موجهاً الشكر والتقدير للكابتن حسام حسن على مواقفه التي لاقت احتراماً وتقديراً واسعاً لدى أبناء الشعب الفلسطيني.