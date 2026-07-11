لقاء فني بين شركة كهرباء غزة وإلكتريك المصرية

جمع لقاء فني موسع شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة مع شركة السويدي إلكتريك المصرية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وطرح المشاركون تصورات متقدمة لبناء منظومة كهربائية حديثة تعتمد على: الشبكات الذكية، الطاقة الهجينة، أنظمة التحكم الرقمية، العدادات الذكية، محطات التوليد الموزعة والمتنقلة، حلول الطاقة الشمسية والتخزين.

وناقش اللقاء أيضا إعادة بناء الشبكة وفق نموذج مرن ولامركزي، قادر على العمل تدريجياً حتى قبل اكتمال أي ربط كهربائي شامل مستقبلا.

قبل الحرب، كانت شبكة كهرباء غزة تُدار عبر مئات نقاط التحكم الذكية وأنظمة SCADA المتقدمة، مع خطة توسع تتجاوز 1200 نقطة تحكم على مستوى القطاع، إضافة إلى نحو 100 ألف عداد ذكي تم تشغيلها فعلياً.

لكن اليوم بعد الإبادة والدمار الإسرائيلي الواسع الذي طال البنية التحتية الكهربائية، تتجه الأنظار نحو فرصة تاريخية لإطلاق منظومة طاقة أكثر تطوراً ومرونة واستدامة، تُبنى بعقلية هندسية جديدة لا تعيد إنتاج الماضي.





المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: