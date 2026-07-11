وقفة في أم الفحم رفضا لتقييد الأذان وانتشار الجريمة

شارك أهالي أم الفحم في الداخل المحتل، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية تنديدا بتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع الجريمة المنظمة، ورفضا لقانون تقييد الأذان العنصري.

ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت على الدوار الأول في المدينة، لافتات منددة بسياسات الاحتلال وأخرى رافضة لانتشار الجريمة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات التي تنظمها اللجنة الشعبية.

وكتب على بعض اللافتات: "صوت الأذان أقوى من العنصريين"، "دمنا ليس أقل احمرارا من الدم اليهودي"، "الصمت يمنح المجرمين قوة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد، نقف اليوم ضد العنف والجريمة المنظمة وضد القانون العنصري في كل ما يتعلق برفع الأذان، وهو ما يثبت أن هذه الدولة كل يوم لديها شيء جديد يؤكد عنصريتها وكراهيتها لباقي الأديان والشعوب.