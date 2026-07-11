فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة في أم الفحم رفضا لتقييد الأذان وانتشار الجريمة

مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بالإبادة الإسرائيلية على غزة

هل هناك علاقة بين الصداع النصفي والجهاز الهضمي؟

معلمة بوسنية: فُصلت من عملي في لوكسمبورغ بسبب دعمي فلسطين

شهيدان بنيران الاحتلال وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية

"حماية": لا شرعية مكتملة دون انتخابات فلسطينية شاملة متزامنة

شهادات تكشف عن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرات

محكمة إسبانية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين إسرائيليين لاعتراضهم "أسطول الصمود"

لجنة تكشف انتهاكات خطيرة داخل سجن الجنيد التابع للسلطة

ما الذي تخبئه أبل في سلسلة آيفون 18 القادمة؟

وقفة في أم الفحم رفضا لتقييد الأذان وانتشار الجريمة

11 يوليو 2026 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
...
لافتات منددة بالجريمة خلال الوقفة.

شارك أهالي أم الفحم في الداخل المحتل، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية تنديدا بتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع الجريمة المنظمة، ورفضا لقانون تقييد الأذان العنصري.

ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت على الدوار الأول في المدينة، لافتات منددة بسياسات الاحتلال وأخرى رافضة لانتشار الجريمة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات التي تنظمها اللجنة الشعبية.

وكتب على بعض اللافتات: "صوت الأذان أقوى من العنصريين"، "دمنا ليس أقل احمرارا من الدم اليهودي"، "الصمت يمنح المجرمين قوة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد، نقف اليوم ضد العنف والجريمة المنظمة وضد القانون العنصري في كل ما يتعلق برفع الأذان، وهو ما يثبت أن هذه الدولة كل يوم لديها شيء جديد يؤكد عنصريتها وكراهيتها لباقي الأديان والشعوب.

#الجريمة #أم الفحم #الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة