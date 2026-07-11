هل هناك علاقة بين الصداع النصفي والجهاز الهضمي؟

كشفت أخصائية أمراض الباطنية ليودميلا لابا أن بعض مشكلات الجهاز الهضمي قد تكون أحد أسباب الإصابة بالصداع النصفي.

ووفقا لها، فإن الصداع النصفي، وهو نوبات متكررة من الصداع الشديد، لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة وعائية، بل قد يكون ناتجا عن عمليات التهابية في الجهاز الهضمي.

وتشير الطبيبة إلى أن التشنجات الوعائية قد تحدث في المعدة أو الاثني عشر نتيجة التورم أو الالتهاب، ما يؤدي إلى ألم ينتشر على شكل موجات إلى الرأس، مصحوبا بالغثيان والتقيؤ.

وتقول: "بغض النظر عن مكان حدوثه، فإنه سينتقل إلى الرأس، لأن جميع الأوعية الدموية مترابطة، كما أن عدد النهايات العصبية أكبر بكثير، ويكون الألم أشد في تلك المنطقة".

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي، ولكنه أكثر من مجرد "صداع شديد"، فقد يسبب الغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء أو الصوت، بجانب الألم الشديد.

ووفقا لإفادة الدكتور أندريه راتينوف أخصائي طب الأعصاب والعمود الفقري، أن الصداع النصفي يُعد ثالث أكثر الأمراض انتشارا في العالم، ويتجلى على شكل نوبات صداع شديدة غالبا ما تتحول إلى مزمنة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: