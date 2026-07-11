ما الذي تخبئه أبل في سلسلة آيفون 18 القادمة؟

لم يتبقَّ سوى شهرين على كشف شركة أبل عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، وتشير الشائعات والتسريبات إلى أن "أبل" قد تُجري ثلاثة تغييرات في التصميم، قد لا تُرضي بعض المُشترين.

سُمك أكبر

من المتوقع أن يكون آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس أكثر سُمكًا من الجيل السابق، لكن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير واضحة إلى حد ما.

وبحسب حساب التسريبات الشهير على منصة ويبو الصينية "Fixed Focus Digital"، فقد يزيد سُمك سلسلة آيفون 18 برو بنحو مليمتريْن عن سلسلة آيفون 17 برو، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وللمقارنة، يبلغ سُمك كل من آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس نحو 8.75 ملم. وإذا صحت هذه الشائعة، فسيصل سُمك هواتف آيفون 18 برو إلى نحو 10.75 ملم.

في المقابل، أفاد حساب التسريبات "Ice Universe" هذا الأسبوع بأن سُمك آيفون 18 برو ماكس سيبلغ نحو 9 ملم.

لكن في تطور لافت، ذكر موقع "Macworld" أن هيكل آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس سيحافظ على السُمك نفسه البالغ 8.75 ملم. ووفقًا للموقع، فإن الجزء البارز الخاص بالكاميرا هو الذي سيزداد سُمكًا هذا العام.

أثقل وزنًا

تشير الشائعات أيضًا إلى أن طرازي آيفون 18 برو سيكونان أثقل وزنًا من سلسلة آيفون 17 برو. ووفقًا لشائعة نقلها "Instant Digital"، سيبلغ وزن آيفون 18 برو ماكس نحو 240 غرامًا. كما أورد "Ice Universe" هذه المعلومة أيضًا عبر منصة ويبو.

وللمقارنة، يبلغ وزن آيفون 17 برو ماكس نحو 233 غرامًا، بينما يبلغ وزن آيفون 16 برو ماكس السابق له 227 غرامًا.

ولم تظهر حتى الآن أي شائعات محددة بشأن وزن طراز آيفون 18 برو الأصغر حجمًا، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن يكون أثقل وزنًا. ويبلغ وزن آيفون 17 برو نحو 206 غرامات.

لا وجود للون الأسود

أخيرًا، من المحتمل أن تواصل سلسلة آيفون 18 برو اتجاهًا في التصميم لم يحظَ بشعبية، بدأ مع سلسلة آيفون 17 برو.

وتتوفر هواتف آيفون 17 برو بألوان البرتقالي الكوني والأزرق الداكن والفضي. ولخيبة أمل كثير من المشترين، لا يتوفر الهاتف بأي درجة من اللون الأسود أو الرمادي الداكن.

وكانت الشائعات في البداية تشير إلى أن هواتف آيفون 18 برو ستتوفر بأربعة ألوان هي: الكرزي الداكن والأزرق الفاتح والفضي والأسود.

لكن شائعة جديدة هذا الأسبوع ذكرت أن هواتف آيفون 18 برو ستتوفر فقط بألوان الكرزي الداكن والأزرق الفاتح والفضي. وإذا صحت هذه الشائعة، فسيكون هذا العام الثاني على التوالي الذي تغيب فيه النسخة السوداء من هواتف آيفون برو.

المصدر / مواقع الكترونية