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موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

11 يوليو 2026 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب "أروهيد"، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره السويسري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة بعد تأهل مثير للمنتخبين، حيث نجح رفاق النجم ليونيل ميسي في عبور عقبة المنتخب المصري بصعوبة بالغة في ثمن النهائي، في لقاء شهد مشاعر عاطفية جياشة وانتقادات تحكيمية واسعة دافع عنها الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش بشكل علني.

وتشير الإحصائيات التاريخية إلى تفوق نسبي لمنتخب الأرجنتين في المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين؛ حيث التقى الطرفان في 3 مناسبات حاسمة، حقق خلالها التانغو انتصارين، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل، مع تسجيل الأرجنتين 5 أهداف مقابل هدفين للمنتخب السويسري.

تفاصيل وتوقيت المباراة

حرصاً على متابعة هذا اللقاء المرتقب، نضع بين أيديكم تفاصيل موعد الانطلاق حسب التوقيت المحلي للمواجهة:

 * الحدث: الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

 * المباراة: الأرجنتين ضد سويسرا.

 * الملعب: أروهيد.

 * التاريخ: الأحد، 12 يوليو 2026.

 * التوقيت: الساعة الرابعة صباحاً (04:00 فجراً) بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية والساعة الثانية صباحاً (02:00 ليلاً) بتوقيت النغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة والبث المباشر

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل اللقاء عبر القنوات المخصصة التالية:

 * قناة beIN Sports MENA Max 2.

 * قناة beIN Sports MENA Max 4.

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أجواء مشحونة وتصريحات نارية قبل اللقاء

يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة محاطاً بضغوطات إعلامية كبيرة، لا سيما بعد بكاء ميسي وعاصفة التصريحات التي قادها المدرب السويسري مورات ياكين، والذي انتقد فيها نظيره المصري حسام حسن بحدة عقب حديث الأخير عن المجاملات التحكيمية. في المقابل، يطمح المنتخب السويسري المدجج بروح معنوية عالية لإحداث مفاجأة كبرى وإقصاء حامل اللقب، متسلحاً بتنظيمه الدفاعي الصارم وقدرته على استغلال الهجمات المرتدة.

هل يواصل التانغو رحلة الدفاع عن اللقب؟

بين طموح ميسي في كتابة الفصل الأخير من أسطورته المونديالية، والعزيمة السويسرية الصلبة التي لا تعرف المستحيل؛ يترقب الجميع تسعين دقيقة مجنونة ستحدد هوية المتأهل للمربع الذهبي. فهل ينجح دهاء "ياكين" في تفكيك منظومة الأرجنتين، أم أن لرفاق ميسي رأياً آخر على أرضية "أروهيد"؟

المصدر / فلسطين أون لاين
#حادثة كاس العالم

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