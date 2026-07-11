مجتبى خامنئي يتعهد بانتقام حتمي وقريب للمرشد الراحل

أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن "الانتقام مطلب الشعب وسيتم تنفيذه قطعًا"، معربًا عن خالص تقديره للحضور التاريخي لعشرات الملايين من المشيعين في إيران والعراق.

وقال مجتبى خامنئي في رسالة، إنه يودع "شهيدنا القائد بعيون دامعة وقلوب مفطورة"، متعهدًا بالحفاظ على مدرسته والسير على طريقه، وأضاف: "نتعهد بالسير على الطريق الذي رسمه القائد بثبات من دون خشية من الصعاب، وأن نتمسك مثله بالبشارة والوعد الإلهي".

وأضاف مخاطبًا "القائد الشهيد": "نعاهدك أن نثأر لدمك الطاهر ولدماء شهداء هاتين الحربين جميعهم من القتلة المجرمين المَخزيين".

وتابع أن "هؤلاء المجرمين الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم سيحملون معهم إلى قبورهم أمنيةَ أن يموتوا موتًا هانئًا على فراشهم".

وشدد على أن "المجرمين يجب أن يعلموا أن هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أنا أو وجود سائر المسؤولين"، مضيفًا: "نحن سواء كنّا موجودين أم لا، سيتحقق هذا الأمر، وقريبًا سيؤدي أفرادٌ من أحرار العالم جزءًا من هذه المهمة الإلهية".

كما توجه إلى من وصفهم بـ"رفاق القائد المظلومين الذين تعرضوا لهجوم مباغت من العدو ونالوا الشهادة"، قائلًا: "طوبى لكم".

وأكد السيد مجتبى أن "الدماء التي أُريقت ظلمًا أعادت نهضة الشعب الإيراني".

وفي ختام رسالته، أعرب عن خالص تقديره لعشرات الملايين من المشيعين في إيران والعراق، ولا سيما في طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد

المصدر / فلسطين أون لاين