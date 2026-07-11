فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مواجهة نارية في كأس العالم 2026: موعد مباراة النرويج وإنجلترا والقنوات الناقلة

لماذا تواجه فولكسفاغن أكبر أزمة في تاريخها الحديث؟

"المدينة الخضراء" تثير قلق الغزيين.. نازحون: نريد العودة إلى بيوتنا لا إلى مدن بديلة

بعد كشف "فلسطين".. "صحة غزة" تدعو لتحقيق دولي باستشهاد "الرنتيسي"

من تل السلطان إلى المجهول.. عامان من الانتظار بحثًا عن نضال الصوفي

حماس تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة وتدعو إلى إسناد القرى المستهدفة

داليا جرغون.. معلمة الأطفال التي تحلم بالوقوف مجددًا

إيران: لن نلتزم بمذكرة التفاهم إذا واصلت واشنطن انتهاكاتها

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي يجب أن يبدأ من حلفاء واشنطن

شهيد بخروق الاحتلال لوقف النار في غزة

مواجهة نارية في كأس العالم 2026: موعد مباراة النرويج وإنجلترا والقنوات الناقلة

11 يوليو 2026 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
...
مواجهة نارية في كأس العالم 2026: موعد مباراة النرويج وإنجلترا والقنوات الناقلة
محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم نحو مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب النرويج مع نظيره الإنجليزي في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تقديم أفضل مستوياتهما للتأهل وحجز مقعد في نصف نهائي البطولة الأهم عالمياً.

يدخل المنتخب النرويجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مبارياته الأخيرة، بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى فرض سيطرته التاريخية في المواجهات المباشرة والظفر ببطاقة التأهل.

* توقيت المباراة 

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي: 

* الساعة 12:00 ليلاً (00:00): بتوقيت كل من السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن.

 * الساعة 10:00 مساءً (22:00): بتوقيت كل من المغرب، الجزائر، وتونس.

* القنوات الناقلة

يمكنكم متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة التالية:

* بي إن سبورتس ماكس 1 (beIN Sports MENA Max 1)

* بي إن سبورتس ماكس 3 (beIN Sports MENA Max 3)

1783767904150.png
 

تعد هذه المباراة فرصة ذهبية للمتابعين للاستمتاع بمهارات نجوم المنتخبين، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أداء تكتيكي عالٍ من كلا المدربين، حيث يمتلك كل منتخب أسلحة هجومية قادرة على حسم اللقاء في أي لحظة.

في رأيك، هل سيتمكن المنتخب النرويجي من كسر عقدة المواجهات المباشرة أمام إنجلترا وتحقيق مفاجأة تاريخية، أم أن الخبرة ستنحاز لصالح المنتخب الإنجليزي؟

المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم #مونديال #حادثة كاس العالم #منتخب إنجلترا #المنتخب النرويجي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة