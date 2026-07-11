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بعمليات نسف وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

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بعمليات نسف وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

11 يوليو 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال أربع عمليات نسف متتالية شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي وُقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,092 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3,507، إضافة إلى 799 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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