تقرير: نقص قطع الغيار والمقاتلين يفاقم أزمات "الجيش" ويعطل جاهزية المدرعات

كشف المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكينازي، عن أزمة متفاقمة تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في نقص حاد بقطع غيار المركبات المدرعة والدبابات، إلى جانب تراجع أعداد المقاتلين، الأمر الذي أثر على جاهزية قوات المناورة في الميدان.

وبحسب أشكينازي، فإن وحدات عسكرية اضطرت في بعض محاور القتال إلى التحرك سيرًا على الأقدام وحمل معداتها العسكرية، نتيجة عدم توفر عدد كافٍ من الآليات الصالحة للاستخدام بسبب الأعطال ونقص قطع الغيار.

وأضاف أن سلاح المدرعات يواجه صعوبات متزايدة في صيانة الدبابات، مشيرًا إلى أن قرارًا ألمانيًا بوقف توريد محركات الدبابات أسهم في تعميق الأزمة، إلى جانب ضغوط مالية ونقص في القوى البشرية، ما انعكس على قدرات الصيانة والدعم اللوجستي في الجيش.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تكشف اتساع الفجوة بين متطلبات العمليات العسكرية والقدرات اللوجستية المتاحة لجيش الاحتلال، في ظل استمرار الحرب وتزايد الضغوط على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين