إصابة 3 عاملين في مستشفى كمال عدوان بقنبلة إسرائيلية

أصيب ثلاثة عاملين في مستشفى كمال عدوان، إثر إلقاء قنبلة من مسيرة "كواد كابتر" إسرائيلية في ساحة المستشفى الواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة من العاملين بطاقم مستشفى كمال عدوان أصيبوا، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قنبلة عليهم أثناء عملهم داخل المستشفى.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

ويعمل مستشفى كمال عدوان حاليا بشكل محدود جدا، بعد اجتياح جيش الاحتلال له وتدميره كليا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2024.

ويقع المستشفى في منطقة خطرة نسبيا بحكم قرب موقعه من مناطق سيطرة الجيش وراء ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في بيت لاهيا.

وأدانت وزارة الصحة إقدام قوات الاحتلال عبر طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" على إلقاء قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من العاملين داخل المستشفى.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن استمرار هذه الاعتداءات والاستهدافات الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وطالبت الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية.

ودعت الوزارة إلى وقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: