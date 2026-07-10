"الشاباك": اعتقال خليّة من النقب خططت لهجوم فدائي كبير

كشفت الرقابة الإسرائيلية النقاب عن تفاصيل اعتقال خليّة عسكرية من النقب داخل الأراضي المحتلة عام 48، وذلك بشبهة التخطيط لتنفيذ عدة عمليات بينها عملية إطلاق نار كبيرة وسط بئر السبع. بحسب مزاعمها.

ووفقاً للتفاصيل بحسب بيان مشترك صدر عن جهازي الشرطة و"الشاباك"، اليوم الجمعة، فالحديث يدور عن 4 فلسطينيين من بلدة شقيب السلام في النقب وجرى اعتقالهم مؤخراً، حيث أثبتت التحقيقات تخطيط الأربعة لتنفيذ هجوم مسلّح على مركز شرطة الاحتلال في البلدة.

وبيّنت التحقيقات تخطيط الأربعة لتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة في محطة الحافلات المركزية وسط بئر السبع.

وادعى ضابط إسرائيلي كبير قوله: "إن التخطيطات كانت في مراحلها النهائية وأن الاعتقال منع تنفيذ عملية كبيرة".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: