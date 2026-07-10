فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفرج عن مفتي القدس بشرط الإبعاد عن الأقصى

رغم إجراءات الاحتلال.. 70 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في الأقصى

لؤي حرارة.. ممرض غيّبته السجون لأنه اختار إنقاذ الأرواح

تشييع 3 مقاتلين فلسطينيين في مخيمات نهر البارد والبداوي وعين الحلوة

استطلاع: حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت يتقدم على الليكود ونتنياهو يتراجع

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

فلسطين وتحديات الاقتصاد الإقليمي الجديد

إصابتان برصاص الاحتلال واستمرار عمليات القصف والنسف في مناطق متفرقة بغزة

إصابات في اعتداءات للمستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال

"الضمير": "الخط الأصفر" يمهد لاحتلال طويل الأمد وهندسة إخلاء قسري في غزة

"الشاباك": اعتقال خليّة من النقب خططت لهجوم فدائي كبير

10 يوليو 2026 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
...
مداهمة أمنية إسرائيلية - (صورة أرشيفية)

كشفت الرقابة الإسرائيلية النقاب عن تفاصيل اعتقال خليّة عسكرية من النقب داخل الأراضي المحتلة عام 48، وذلك بشبهة التخطيط لتنفيذ عدة عمليات بينها عملية إطلاق نار كبيرة وسط بئر السبع. بحسب مزاعمها.

ووفقاً للتفاصيل بحسب بيان مشترك صدر عن جهازي الشرطة و"الشاباك"، اليوم الجمعة، فالحديث يدور عن 4 فلسطينيين من بلدة شقيب السلام في النقب وجرى اعتقالهم مؤخراً، حيث أثبتت التحقيقات تخطيط الأربعة لتنفيذ هجوم مسلّح على مركز شرطة الاحتلال في البلدة.

وبيّنت التحقيقات تخطيط الأربعة لتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة في محطة الحافلات المركزية وسط بئر السبع.

وادعى ضابط إسرائيلي كبير قوله: "إن التخطيطات كانت في مراحلها النهائية وأن الاعتقال منع تنفيذ عملية كبيرة".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#بئر السبع #النقب المحتل #عملية إطلاق نار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة