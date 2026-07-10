فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لؤي حرارة.. ممرض غيّبته السجون لأنه اختار إنقاذ الأرواح

تشييع 3 مقاتلين فلسطينيين في مخيمات نهر البارد والبداوي وعين الحلوة

استطلاع: حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت يتقدم على الليكود ونتنياهو يتراجع

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

فلسطين وتحديات الاقتصاد الإقليمي الجديد

إصابتان برصاص الاحتلال واستمرار عمليات القصف والنسف في مناطق متفرقة بغزة

إصابات في اعتداءات للمستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال

"الضمير": "الخط الأصفر" يمهد لاحتلال طويل الأمد وهندسة إخلاء قسري في غزة

بين فقدان الزوج والابن.. أم فلسطينية تصارع المجاعة لإنقاذ طفلها الأخير

الأونروا: أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش وسط مياه الصرف الصحي

رغم إجراءات الاحتلال.. 70 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في الأقصى

10 يوليو 2026 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 75 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على المصلين خلال توافدهم إلى مدينة القدس، ونصبت حواجز مؤقتة في عدة أماكن في محيط البلدة القديمة، وحررت مخالفات بحق سائقي المركبات.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط مدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت المصلين، وحررت هويات العشرات من الشبان وفحصتها.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مفتي القدس الشيخ محمد حسين بعد اقتحام غرفة الصوتيات في المصلى القبلي، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، واقتادته إلى مركز الشرطة عبر باب السلسلة -أحد أبواب المسجد الأقصى-.

وفي خطبة الجمعة، دعا حسين، إلى الحرص على عمارة المسجد الأقصى، قائلاً: احرصوا على عمارة المسجد الأقصى بشد الرحال إليه في جميع الظروف والأحيان والأوقات، فهو أمانة في أعناقنا جميعاً".

وأهاب حسين بعائلات القدس وأصحاب القبور وذوي الموتى، أن يهبوا لمساعدة دائرة الأوقاف الإسلامية في حملة تنظيف المقابر الإسلامية في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة