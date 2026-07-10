رغم إجراءات الاحتلال.. 70 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 75 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على المصلين خلال توافدهم إلى مدينة القدس، ونصبت حواجز مؤقتة في عدة أماكن في محيط البلدة القديمة، وحررت مخالفات بحق سائقي المركبات.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط مدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت المصلين، وحررت هويات العشرات من الشبان وفحصتها.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مفتي القدس الشيخ محمد حسين بعد اقتحام غرفة الصوتيات في المصلى القبلي، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، واقتادته إلى مركز الشرطة عبر باب السلسلة -أحد أبواب المسجد الأقصى-.

وفي خطبة الجمعة، دعا حسين، إلى الحرص على عمارة المسجد الأقصى، قائلاً: احرصوا على عمارة المسجد الأقصى بشد الرحال إليه في جميع الظروف والأحيان والأوقات، فهو أمانة في أعناقنا جميعاً".

وأهاب حسين بعائلات القدس وأصحاب القبور وذوي الموتى، أن يهبوا لمساعدة دائرة الأوقاف الإسلامية في حملة تنظيف المقابر الإسلامية في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين