إصابة مواطنة برصاص الاحتلال واستمرار عمليات القصف والنسف في مناطق متفرقة بغزة

أصيبت مواطنة، فجر الجمعة، برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، وشملت قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وعمليات نسف لمبانٍ سكنية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل كثيف وعلى فترات متقطعة شرقي مدينة خانيونس، وشرقي حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه بحر مدينة خانيونس جنوبًا وبحر المنطقة الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي وُقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,092 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3,507، إضافة إلى 799 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين