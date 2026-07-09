الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ إيرانية ويُفعّل صفارات الإنذار

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، اعتراض وإسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأجواء الأردنية، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجيش الأردني، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ بنجاح، مشيرًا إلى أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المناطق، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، أوضح وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن مديرية الأمن العام فعّلت صفارات الإنذار بعد رصد اختراق صاروخي للأجواء الأردنية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديد وأحبطته.

جاهزية كاملة

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديد يستهدف المملكة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في مختلف محافظات الأردن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي.

ويأتي ذلك في ظل تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف داخل إيران لليوم الثاني على التوالي، فيما أكدت طهران أنها ردّت بإطلاق صواريخ استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

المصدر / وكالات