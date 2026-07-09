فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

1092 شهيدًا و3507 إصابات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا: هل يحقق "أسود الأطلس" المفاجأة في القمة المرتقبة؟

صرخة أهالي شرق غزة: أوقفوا تمدد "الخط الأصفر" على أراضينا

شهيدان وإصابات في خروقات مستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بعد ألف يوم من الحرب.. القدرة الشرائية تنهار وغالبية الأسر تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية

مرصد للمناخ يكشف: يونيو الماضي كان الأكثر حرًا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية

"إكس" تطلق محرر فيديو لتعزيز المحتوى الأصلي والحد من المقاطع المنسوخة

هدم منزل واعتقال 15 مواطنًا واستيلاء على مركبة خلال اقتحامات إسرائيلية بالضفة

241 استهدافًا لـ"المواصي الآمنة" يكشف نمطًا جديدًا لتشريد النازحين

مسؤول مسيحي: قرار الكنيسة المشيخية الأميركية بشأن غزة اعتراف أخلاقي بالإبادة

1092 شهيدًا و3507 إصابات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

09 يوليو 2026 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...
1092 شهيدًا و3507 إصابات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1,092 شهيدًا، إضافة إلى 3,507 إصابات، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها 799 حالة.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إلى جانب 17 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

اقرأ أيضا: محدث شهيدان وإصابات في خروقات مستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

ووفقًا للإحصائية التراكمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,118 شهيدًا، و173,615 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء #وقف إطلاق النار #ضحايا العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة