1092 شهيدًا و3507 إصابات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1,092 شهيدًا، إضافة إلى 3,507 إصابات، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها 799 حالة.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إلى جانب 17 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

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وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

ووفقًا للإحصائية التراكمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,118 شهيدًا، و173,615 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين