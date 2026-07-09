مرصد للمناخ يكشف: يونيو الماضي كان الأكثر حرًا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية

بينما تجتاح القارة موجة حر جديدة، كشف مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي عن أن شهر يونيو الماضي كان أكثر أشهر يونيو حرًا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية.

وذكر المرصد، في تقريره الشهري، الخميس، أن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ 20,74 درجة مئوية في شهر يونيو الماضي، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامي 1991 و2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في يونيو 2025.

وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى، وهو منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس، إن التغير المناخي بدأ يتحول من مجرد مشكلة مستقبلية مجردة وإحصائية نطلع عليها في تقارير إلى واقع ملموس ومربك للحياة اليومية.

أكثر من 20 ألف حالة وفاة

ونوهت إلى أن أوروبا تشهد احترارا أسرع بكثير من المعدل العالمي، مؤكدة أن التغيرات في حركة الغلاف الجوي تمثل أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وتسببت موجات الحر الصيفية القياسية التي تجاوزت 44 درجة مئوية في عدد من دول أوروبا وفق آخر الأرقام الموثقة من قبل منظمة الصحة العالمية، في أكثر من 20 ألف وفاة منذ يونيو 2026 وحتى يوليو 2026.قبل 15 ساعة

المصدر / وكالات