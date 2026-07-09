"إكس" تطلق محرر فيديو لتعزيز المحتوى الأصلي والحد من المقاطع المنسوخة

أطلقت منصة "إكس" محرر فيديو جديدًا يهدف إلى تشجيع المستخدمين على إنتاج محتوى أصلي، والحد من إعادة نشر المقاطع المنسوخة من حسابات ومنصات أخرى، في إطار مساعيها لتعزيز أدوات صناعة المحتوى على المنصة.

ويتيح المحرر الجديد مجموعة من الخصائص، أبرزها استخدام تقنية الشاشة الخضراء، ودمج الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات "إكس" داخل الفيديو، بالإضافة إلى إضافة ترجمة مكتوبة بعدة لغات مع إمكانية تخصيص مظهرها.

وصُممت الأداة لتوفير تجربة تحرير عملية تساعد المستخدمين على إنتاج محتوى مميز، معربًا عن أمله في أن تسهم في تقليل الاعتماد على المقاطع المعاد نشرها من منصات أخرى وذلك وفق رئيس قسم المنتجات في المنصة، نيكيتا بير.

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وأشار إلى أن العديد من الحسابات البارزة لا تزال تعتمد على إعادة استخدام محتوى قديم، يصل أحيانًا إلى سنوات مضت،

وأكد أن دعم صناع المحتوى يمثل أولوية لدى "إكس"، موضحًا أن الشركة تعمل على تطوير أدوات تمكّن المبدعين من إنتاج محتوى أصلي وتحقيق عائدات منه، مع خطط لإطلاق مزيد من التحديثات على محرر الفيديو خلال الأسابيع المقبلة.

نظام مدمج

ورغم إطلاق الأداة الجديدة، لا تزال المنصة تفتقر إلى نظام مدمج يتيح لأصحاب المحتوى الإبلاغ عن المقاطع المنسوخة أو المطالبة بحقوقهم، بخلاف منصات منافسة مثل "ميتا" و"يوتيوب"، التي توفر أدوات لرصد المحتوى المنسوخ والحد من انتشاره أو تمكين أصحاب الحقوق من الاستفادة منه.

وتواجه "إكس" أيضًا تحديات تتعلق بانتشار الحسابات الآلية، التي قد تسهم في تضخيم أعداد المشاهدات وإعادة تداول المحتوى دون الحصول على إذن من أصحاب حقوق النشر.

المصدر / وكالات